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Агроекспорт залізницею: Україна підняла питання використання ширококолійної залізничної гілки у Польщі

Агроекспорт залізницею: Україна підняла питання використання ширококолійної залізничної гілки у Польщі

Київ • УНН

 • 1119981 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Українська сторона піднімає питання використання українськими агроекспортерами ширококолійної металургійної гілки LHS на території Польщі. Інформацію про це УНН повідомив народний депутат, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Деталі

Мова йде про польську залізничну ширококолійну металургійну гілку LHS, протяжністю 400 км, яка пролягає від кордону з Україною аж до польського міста Катовиці.

Наразі українські експортери не можуть її використовувати. Однак, як нещодавно було озвучено під час засідання аграрного комітету ВР, яке було присвячене саме питанню українського агроекспорту, саме вона дасть додаткові можливості будувати перевалочні пункти і сухі порти на території Польщі. Це сприятиме збільшенню пропускних потужностей через Волинську, Львівську та Закарпатську області.

Цитата

«Так, в Польщі є дорога саме від наших кордонів до Катовиці, ширококолійна, по нашому стандарту, але вона на жаль сьогодні не задіяна. Ми це піднімаємо питання разом з урядом, і перемовини, щоб вона запрацювала», - повідомив Дмитро Соломчук.

Додамо

За рік Україна суттєво скоротила експорт продукції АПК залізничним транспортом – на 33%. 

Зазначимо, що, за прогнозами Мінагрополітики, загальний цього річний врожай зернових та олійних культур може перевищити тогорічний на 5% і становити 76,7 млн тонн.

Водночас, українські аграрії, особливо після закриття «зернового коридору», стикнулися з ускладненням експорту продукції. Україні потрібно експортувати 5 млн тонн зерна на місяць. Однак, наразі «Шляхи солідарності» ЄС дають змогу експортувати лише до 4 млн тонн.

Ситуація також ускладнюється забороною експорту (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія) до 5 сусідніх країн, що діє до 15 вересня і може бути продовжена.

Українська зернова асоціація офіційно звернулась до виконавчого віце-президента, комісара з питань торгівлі Європейської комісії Валдіса Домбровскіса щодо оптимізації альтернативних маршрутів експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн. Оскільки через зрив російською федерацією Чорноморської зернової ініціативи Україна зіткнулися з потребою додатково збільшити пропускну спроможність “Шляхів солідарності” приблизно на 1-1,5 млн тонн зерна на місяць.

Це можна зробити шляхом експорту зерна через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Наразі ці маршрути мало задіяні через складність і вартість логістики порівняно з іншими маршрутами. Тому УЗА запропонувала запровадити "зелені коридори" для української сільськогосподарської продукції до згаданих портів.

Для реалізації цього проєкту санітарний, фітосанітарний та ветеринарний контроль пропонується проводити вже на території країни призначення. Також Асоціація пропонує для європейських перевізників запровадити субсидії, аби компенсувати додаткові витрати на транзитні перевезення. Окрім того, для портів пропонується запровадити часткову компенсацію так званих “портових витрат на українське зерно”.

Наразі в ЄС обговорюється можливість компенсації українським аграріям логістичних витрат у сумі 30 євро за тонну.

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