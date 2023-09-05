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Агроэкспорт по железной дороге: Украина подняла вопрос использования ширококолейной железнодорожной ветки в Польше

Агроэкспорт по железной дороге: Украина подняла вопрос использования ширококолейной железнодорожной ветки в Польше

Киев • УНН

 • 1119979 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинская сторона поднимает вопрос использования украинскими агроэкспортерами ширококолейной металлургической ветки LHS на территории Польши. Информацию об этом УНН сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Детали

Речь идет о польской железнодорожной ширококолейной металлургической ветке LHS, протяженностью 400 км, которая пролегает от границы с Украиной вплоть до польского города Катовице.

В настоящее время украинские экспортеры не могут ее использовать. Однако, как недавно было озвучено во время заседания аграрного комитета ВР, которое было посвящено именно вопросу украинского агроэкспорта, именно она даст дополнительные возможности строить перевалочные пункты и сухие порты на территории Польши. Это будет способствовать увеличению пропускных мощностей через Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области.

Цитата

«Да, в Польше есть дорога именно от наших границ до Катовицы, ширококолейная, по нашему стандарту, но она к сожалению сегодня не задействована. Мы это поднимаем вопрос вместе с правительством, и переговоры, чтобы она заработала», - сообщил Дмитрий Соломчук.

Добавим

За год Украина существенно сократила экспорт продукции АПК железнодорожным транспортом – на 33%. 

Отметим, что, по прогнозам Минагрополитики, общий в этом году годовой урожай зерновых и масличных культур может превысить прошлогодний на 5% и составить 76,7 млн тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия «зернового коридора», столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока «Пути солидарности» ЕС позволяют экспортировать только до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 соседних стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулись с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “Путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать путем экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести "зеленые коридоры" для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.

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