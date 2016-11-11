Агітаційне кіно О.Довженка покажуть у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні відбудеться кінопоказ та лекція “Демонізація ворога та воєнна пропаганда. Взаємовплив тексту і зображення у пропагандистських фільмах”, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Ми покажемо класичний, але маловідомий зараз „Битва за нашу Радянську Україну“ Олександра Довженка і зовсім загублений в архівах історичної пам’яті „Ми їдемо в Німеччину“, знятий на київській студії Укркінохроніка німецьким режисером Георгом Дальстромом під час окупації,” — розповіла одна з упорядниць програми, кінознавчиня Анна Онуфрієнко.
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“Найбільшого загострення агітаційний запал досягає в часи Другої світової війни. Можливості викривлення інформації та кінематографічні засоби демонізації ворога ми розглянемо нібито на найбільш правдивому — хронікальному матеріалі,” — зауважила вона.
Організатори події закликають глядачів вслухатися в текст, зіставити його з відеорядом і зрозуміти, наскільки потужним може бути агітаційне кіно.