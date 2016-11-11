Агитационное кино Довженко покажут в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня состоится кинопоказ и лекция "Демонизация врага и военная пропаганда. Взаимовлияние текста и изображения в пропагандистских фильмах ", передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Мы покажем классический, но малоизвестный сейчас "Битва за нашу Советскую Украину" Александра Довженко и вовсе утерян в архивах исторической памяти "Мы едем в Германию", снятый на киевской студии Укркинохроника немецким режиссером Георгом Дальстромом во время оккупации", - рассказала одна с составительниц программы Анна Онуфриенко.
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"Наибольшего обострения агитационный пыл достигает во времена Второй мировой войны. Возможности искажения информации и кинематографические средства демонизации врага мы рассмотрим якобы на наиболее истинном - хроникальном материале ", - отметила она.
Организаторы события призывают зрителей вслушаться в текст, сопоставить его с видеорядом и понять, насколько мощным может быть агитационное кино.