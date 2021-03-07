Африка: на протестах у Сенегалі застрелили неповнолітнього хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Під час протестів проти арешту опозиційного лідера Сенегалу Усмана Сонко застрелили 17-річного хлопця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Протестанти у місті Діаобе у південному Сенегалі спалили відділення військової поліції та обшукали кілька урядових будівель
Представник військової поліції Сенегалу підтвердив, що одна людина загинула під час сутичок у Діаобе, але не повідомив, за яких обставин.
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Щонайменше п'ять людей загинули в результаті акцій протесту, спричинених арештом Усман Сонко, найвидатнішого опозиційного лідера Сенегалу.
Що було раніше
Усман Сонко був заарештований після того, як працівниця салону краси звинуватила його у зґвалтуванні. Сонко заперечує це звинувачення і каже, що це спроба позбутися його як політичного суперника.
Уряд це заперечує.
Здебільшого молоді протестуючі також цитували низку інших скарг, включаючи високий рівень безробіття та суворі заходи боротьби з коронавірусом, що завдав економічного болю, особливо неформальним працівникам.
Нагадаємо
Південно-Африканській республіці поблизу Кейптауна невідомі вбили чотирьох чоловіків.