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Африка: на протестах у Сенегалі застрелили неповнолітнього хлопця

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Під час протестів проти арешту опозиційного лідера Сенегалу Усмана Сонко застрелили 17-річного хлопця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Протестанти у місті Діаобе у південному Сенегалі спалили відділення військової поліції та обшукали кілька урядових будівель

Представник військової поліції Сенегалу підтвердив, що одна людина загинула під час сутичок у Діаобе, але не повідомив, за яких обставин. 

Додатково

Щонайменше п'ять людей загинули в результаті акцій протесту, спричинених арештом Усман Сонко, найвидатнішого опозиційного лідера Сенегалу.

Що було раніше

Усман Сонко був заарештований після того, як працівниця салону краси звинуватила його у зґвалтуванні. Сонко заперечує це звинувачення і каже, що це спроба позбутися його як політичного суперника.

Уряд це заперечує.

Здебільшого молоді протестуючі також цитували низку інших скарг, включаючи високий рівень безробіття та суворі заходи боротьби з коронавірусом, що завдав економічного болю, особливо неформальним працівникам.

Нагадаємо

Південно-Африканській республіці поблизу Кейптауна невідомі вбили чотирьох чоловіків.

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