Африка: на протестах в Сенегале застрелили несовершеннолетнего парня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во время протестов против ареста оппозиционного лидера Сенегала Усмана Сонко застрелили 17-летнего парня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Протестанты в городе Диаобе в южном Сенегале сожгли отделения военной полиции и обыскали несколько правительственных зданий.
Представитель военной полиции Сенегала подтвердил, что один человек погиб во время столкновений в Диаобе, но не сообщил, при каких обстоятельствах.
Дополнительно
По меньшей мере пять человек погибли в результате акций протеста, вызванных арестом Усман Сонко, выдающегося оппозиционного лидера Сенегала.
Что было раньше
Усман Сонко был арестован после того, как сотрудница салона красоты обвинила его в изнасиловании. Сонко отрицает это обвинение и говорит, что это попытка избавиться от него как политического соперника.
Правительство это отрицает.
В основном молодые протестующие также цитировали ряд других жалоб, включая высокий уровень безработицы и строгие меры борьбы с коронавируса, что нанес экономического боли, особенно неформальным работникам.
Напомним
Южно-Африканской республике близ Кейптауна неизвестные убили четырех мужчин.