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Афганцям, які допомогали армії Британії, дозволять переїхати на територію королівства

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Влада Великої Британії оголосила про те, що афганські перекладачі, які працювали на британську армію, і члени їхніх сімей зможуть переїхати до Сполученого Королівства. Про це в понеділок повідомив телеканал Sky News, пише УНН.

Афганцям, які допомогали армії Британії, дозволять переїхати на територію королівства

Деталі

Таке рішення було прийнято через побоювання можливих репресій проти перекладачів і членів їхніх сімей з боку талібів за допомогу армії Великої Британії.

“У міру того, як західні держави залишають Афганістан, загроза життю перекладачів зростає і посилюється, в тому числі через цілеспрямовані атаки талібів. Це (переселення афганських перекладачів) дає людям можливість безпечно потрапити в Сполучене Королівство. Людям, які підтримували британські збройні сили і британський уряд протягом багатьох років в Афганістані”, — сказав глава Міноборони королівства Бен Воллес.

Декілька сотень афганських перекладачів вже влаштувалися у Великій Британії по більш ранній схемі переселення, в якій враховувалися роль і стаж роботи заявника на британську армію. Більшість перекладачів, однак, не відповідали цим критеріям. За новою системою переїхати до Великої Британії зможе майже будь-який діючий або колишній перекладач без урахування його посади, звання або стажу роботи на британців.

За словами Бена Воллеса, до Великої Британії зможуть переселиться близько 3 тис. афганських перекладачів і членів їхніх сімей.

Контекст

Передбачається, що міжнародний контингент західних країн в Афганістані повністю виведе свої війська з цієї держави до кінця 2021 року. В даний час в країні залишаються близько 750 британських військовослужбовців, більшість з яких забезпечують безпеку в Кабулі.

Раніше про план евакуації афганців, які допомагали силам коаліції — заявили в США.

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