Афганського посла в Таджикистані поранено при нападі на німецьке консульство в Афганістані, 120 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Афганський посол в Таджикистані отримав поранення під час нападу бойовиків радикального руху “Талібан” на німецьке консульство в місті Мазарі-Шаріф, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Наразі в Афганістані відбили напад на консульство Німеччини
Під час нападу на дипмісію загинули чотири людини і близько 120 отримали поранення.
Смертник за кермом замінованого автомобіля в ніч на п’ятницю врізався в стіну готелю Mazar Hotel, який німецькі дипломати використовували як консульство.
Другий потужний вибух прогримів вже всередині будівлі. Після цього на вулиці біля будівлі почалася перестрілка.
Представник “талібів” заявив, що напад є відповіддю на дії американської авіації в провінції Кундуз, де 3 листопада в результаті бомбардування загинули більше 30 мирних жителів.
Як повідомляв УНН, “Талібан” напав на консульство Німеччини в Афганістані.