Афганский посол в Таджикистане ранен при нападении на немецкое консульство в Афганистане, 120 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Афганский посол в Таджикистане получил ранения при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на немецкое консульство в городе Мазари-Шариф, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В Афганистане отбили нападение на консульство Германии.
Во время нападения на дипмиссию погибли четыре человека и около 120 получили ранения.
Смертник за рулем заминированного автомобиля в ночь на пятницу врезался в стену отеля Mazar Hotel, который немецкие дипломаты использовали как консульство.
Второй мощный взрыв прогремел уже внутри здания. После этого на улице возле здания началась перестрелка.
Представитель "талибов" заявил, что нападение является ответом на действия американской авиации в провинции Кундуз, где 3 ноября в результате бомбардировки погибли более 30 мирных жителей.
Как сообщал УНН, "Талибан" напал на консульство Германии в Афганистане.