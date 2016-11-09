Афганку з обкладинки National Geographic депортували з Пакистану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані привітав повернення Шарбат Гула на батьківщину, що стала відомою через фото, опубліковане на обкладинці National Geographic в 1985 році, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
“Я вітаю її на батьківщині”, — заявив президент Афганістану Гані під час церемонії в палаці в Кабулі. Він пообіцяв, що надасть жінці житло, щоб вона відчувала себе комфортно в своїй рідній країні.
Відзначається, що пакистанські силовики супроводили Гула до прикордонного пункту Торхам, де передали афганським властям.
Раніше повідомлялося, що влада Пакистану заарештувала Шарбат Гула за звинуваченням у придбанні підроблених документів.