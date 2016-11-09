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15 марта, 19:03 • 111991 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157363 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132231 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125159 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109769 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103990 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100443 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130861 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127671 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Афганку с обложки National Geographic депортировали из Пакистана

Афганку с обложки National Geographic депортировали из Пакистана

Киев • УНН

 • 16399 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал возвращение Шарбат Гула на родину, ставшую известной из-за фото, опубликованного на обложке National Geographic в 1985 году, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Я поздравляю ее на родине", - заявил президент Афганистана Гане во время церемонии во дворце в Кабуле. Он пообещал, что даст женщине жилье, чтобы она чувствовала себя комфортно в своей родной стране.

Отмечается, что пакистанские силовики сопровождали Гула до пограничного пункта Торхам, где передали афганским властям.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана арестовала Шарбат Гула по обвинению в приобретении поддельных документов.

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