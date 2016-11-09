Афганку с обложки National Geographic депортировали из Пакистана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал возвращение Шарбат Гула на родину, ставшую известной из-за фото, опубликованного на обложке National Geographic в 1985 году, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Я поздравляю ее на родине", - заявил президент Афганистана Гане во время церемонии во дворце в Кабуле. Он пообещал, что даст женщине жилье, чтобы она чувствовала себя комфортно в своей родной стране.
Отмечается, что пакистанские силовики сопровождали Гула до пограничного пункта Торхам, где передали афганским властям.
Ранее сообщалось, что власти Пакистана арестовала Шарбат Гула по обвинению в приобретении поддельных документов.