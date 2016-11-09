Афганку с обложки National Geographic депортировали из Пакистана

"Я поздравляю ее на родине", - заявил президент Афганистана Гане во время церемонии во дворце в Кабуле. Он пообещал, что даст женщине жилье, чтобы она чувствовала себя комфортно в своей родной стране.

Отмечается, что пакистанские силовики сопровождали Гула до пограничного пункта Торхам, где передали афганским властям.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана арестовала Шарбат Гула по обвинению в приобретении поддельных документов.