Аеропорт Ярославського оголосив відкриття прямого авіасполучення Харкова з Батумі, Бургасом і Тель-Авівом від SkyUp Airlines

Як уточнила компанія-адміністратор аеропорту “Нью Системс АМ”, що входить до групи DCH Ярославського, аеропорт також розширить повідомлення по напрямку Харків-Тбілісі: тепер перельоти здійснюватимуться круглий рік, в той час як раніше відправитися в Тбілісі можна було лише в зимовий сезон.

“Перельоти в Тель-Авів відкриються 29 березня і будуть виконуватися по четвергах і неділях вартістю від 2433 гривень. Перельоти в Батумі стартують 29 травня і будуть доступні по вівторках і п’ятницях вартістю від 1905 гривень. Рейси до Бургаса відкриються 2 червня і будуть доступні щовівторка за ціною від 1594 гривень. Перельоти в Тбілісі в літній сезон будуть виконуватися по понеділках і четвергах, а їх вартість складе від 1833 гривень”, — повідомили в прес-службі Міжнародного аеропорту “Харків”, і уточнили, що ціни вказані за переліт в одну сторону без урахування вартості провозу багажу .

Всі рейси відкриті в рамках співпраці аеропорту Ярославського з українською авіакомпанією SkyUp Airlines, яка на цей момент здійснює перельоти з Харкова за 13 регулярними маршрутами і базує в харківському аеропорту один зі своїх лайнерів — Boeing 737.

Квитки на літній сезон на нові авіарейси вже доступні на сайті авіаперевізника, а також в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Раніше міжнародний аеропорт “Харків” повідомив, що його партнер SkyUp Airlines також відкрив продаж квитків на популярні серед мандрівників у період літніх відпусток прямі рейси до Ларнаки, Барселони, Парижа (Бове), Праги і Ріміні.

Міжнародний аеропорт “Харків” — один з ключових інфраструктурних об’єктів “першої столиці” України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об’єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належній їй аеродрому.

Міжнародний аеропорт “Харків” входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. У третьому кварталі 2019 року аеропорт Ярославського, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), увійшов в ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 мільйонів пасажирів на рік.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року стартує будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.