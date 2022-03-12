Аеродром Канатове на Кіровоградщині російські окупанти обстріляли ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Канатове на Кіровоградщині, де розташований аеродром, російські окупанти знову обстріляли ракетами. Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович у суботу, 12 березня, пише УНН.
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"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо", - вказав голова ОДА.
Деталі
Зі слів Райковича, не дивлячись на затяжні тривоги і бомбардування, Кіровоградщина продовжувала приймати біженців. З початку війни їх вже понад 43 тисячі. Вчора заселили більше 6 тисяч, з них – майже 1800 дітей.
"Під сиренами народилися 20 діток - 10 дівчаток і 10 хлопчиків. І з Харкова, і з Полтави – всі наші", - додав посадовець.
Доповнення
Раніше аеродром Канатове потрапив під ворожий обстріл 1 березня.