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Аеродром Канатове на Кіровоградщині російські окупанти обстріляли ракетами

Аеродром Канатове на Кіровоградщині російські окупанти обстріляли ракетами

Київ • УНН

 • 360746 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Канатове на Кіровоградщині, де розташований аеродром, російські окупанти знову обстріляли ракетами. Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович у суботу, 12 березня, пише УНН.

Цитата

"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо", - вказав голова ОДА.

Деталі

Зі слів Райковича, не дивлячись на затяжні тривоги і бомбардування, Кіровоградщина продовжувала приймати біженців. З початку війни їх вже понад 43 тисячі. Вчора заселили більше 6 тисяч, з них – майже 1800 дітей.

"Під сиренами народилися 20 діток - 10 дівчаток і 10 хлопчиків. І з Харкова, і з Полтави – всі наші", - додав посадовець.

Доповнення

Раніше аеродром Канатове потрапив під ворожий обстріл 1 березня.

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