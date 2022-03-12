Аэродром Канатово в Кировоградской области российские оккупанты обстреляли ракетами

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"Снова обстреляли ракетами Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", - указал председатель ОГА.

Детали

Со слов Райковича, не смотря на затяжные тревоги и бомбардировки, Кировоградская область продолжала принимать беженцев. С начала войны их уже более 43 тысяч. Вчера заселили более 6 тысяч, из них почти 1800 детей.

"Под сиренами родились 20 деток - 10 девочек и 10 мальчиков. И из Харькова, и из Полтавы - все наши", - добавил чиновник.

Дополнение

Ранее аэродром Канатово попал под вражеский обстрел 1 марта.