Аэродром Канатово в Кировоградской области российские оккупанты обстреляли ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сарта. УНН. Канатово в Кировоградской области, где расположен аэродром, российские оккупанты снова обстреляли ракетами. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович в субботу, 12 марта, пишет УНН.
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"Снова обстреляли ракетами Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", - указал председатель ОГА.
Детали
Со слов Райковича, не смотря на затяжные тревоги и бомбардировки, Кировоградская область продолжала принимать беженцев. С начала войны их уже более 43 тысяч. Вчера заселили более 6 тысяч, из них почти 1800 детей.
"Под сиренами родились 20 деток - 10 девочек и 10 мальчиков. И из Харькова, и из Полтавы - все наши", - добавил чиновник.
Дополнение
Ранее аэродром Канатово попал под вражеский обстрел 1 марта.