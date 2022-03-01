Аеродром Канатове на Кіровоградщині опинився під ворожим обстрілом - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Аеродром Канатове на Кіровоградщині опинився під ворожим обстрілом. Про це вранці у вівторок, 1 березня, повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна, пише УНН.
Цитата
"Аеродром Канатово під обстрілом! Не виходьте з укриттів до сигналу "Відбій"!" - написала голова ОДА у Telegram.
Доповнення
Повідомлялося, що з початку доби 1 березня противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.