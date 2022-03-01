Аэродром Канатово в Кировоградской области оказался под вражеским обстрелом - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Аэродром Канатово в Кировоградской области оказался под вражеским обстрелом. Об этом утром во вторник, 1 марта, сообщила председатель Кировоградской ОГА Мария Черная, пишет УНН.
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"Аэродром Канатово под обстрелом! Не выходите из укрытий до сигнала "Отбой"!" - написала председатель ОГА в Telegram.
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Сообщалось, что с начала суток 1 марта противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.