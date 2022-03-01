Аэродром Канатово в Кировоградской области оказался под вражеским обстрелом - ОГА

Цитата

"Аэродром Канатово под обстрелом! Не выходите из укрытий до сигнала "Отбой"!" - написала председатель ОГА в Telegram.

Дополнение

Сообщалось, что с начала суток 1 марта противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.