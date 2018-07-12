Адвокати Савченко втретє не з'явилися в суд

На початку судового засідання слідчий суддя оголосив, що від адвокатів підозрюваної надійшла заява з проханням відкласти засідання до 17 години 11 липня через їхню зайнятість в інших справах.



Сторона обвинувачення і сама підозрювана висловилися за ухвалення позитивного рішення.



"Заслухавши думки сторін суд відкладає розгляд на сьогодні, 11 липня, на 16 годину", - сказав суддя.

Нагадаємо, вчора суд також був змушений переносити засідання на 16.00 через неявку адвокатів. Але і на вказаний час вони не з'явилися, через що засідання було перенесено на сьогодні.



На засіданні 10 липня Савченко заявила відвід судді Хардіній, яка мала розглянути заявлений прокурорами відвід судді Олені Мєлєшак, через начебто порушення нею її права на захист — суддя почала розглядати клопотання прокурорів за відсутністю у залі засідання адвокатів.



Суддя Віталій Циктіч відмовив Савченко у задоволенні її клопотання.

Водночас, що суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Хардіна задовольнила заяву прокуратури про відвід слідчого судді Олени Мєлєшак, яка сьогодні мала розглядати клопотання сторони обвинувачення на продовження арешту народному депутату Надії Савченко



Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.