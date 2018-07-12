Адвокаты Савченко третий раз не явились в суд

В начале судебного заседания следователь судья объявил, что от адвокатов подозреваемой поступило заявление с просьбой отложить заседание до 17 часов 11 июля из-за их занятости в других делах.



Сторона обвинения и сама подозреваемая высказались за принятие положительного решения.



"Заслушав мнения сторон суд откладывает рассмотрение сегодня, 11 июля, на 16 часов", - сказал судья.

Напомним, вчера суд также был вынужден переносить заседание на 16.00 из-за неявки адвокатов. Но и на указанное время они не появились, из-за чего заседание было перенесено на сегодня.



На заседании 10 июля Савченко заявила отвод судье Хардин, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушение права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствии в зале заседания адвокатов.



Судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.

В то же время, что судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина удовлетворила заявлений в прокуратуру об отводе следователя судьи Елены Мелешак, которая сегодня должна рассматривать ходатайство стороны обвинения в продлении ареста народного депутата Надежды Савченко



Напоминаем, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.



Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.