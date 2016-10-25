Адвоката О.Онищенка допитали в рамках провадження про фінансування сепаратизму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Адвоката Андрія Циганкова допитали в рамках провадження про фінансування сепаратизму. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
“За результатами допиту вищевказаної особи були отриманні фактичні дані, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, що розслідується за ознаками правопорушення, передбаченого ст.110-2 (фінансування сепаратизму) Кримінального кодексу України”, — повідомили в СБУ.
Наразі отриманим матеріалам надається правова оцінка. Слідство триває.
Нагадаємо, за повідомленням адвоката Наталії Пліси, співробітники СБУ затримали в міжнародному аеропорту “Бориспіль” адвоката Андрій Циганкова, якого у Національному антикорупційному бюро раніше пов’язали з народним депутатом Олександром Онищенком.