Адвоката А.Онищенко допросили в рамках производства о финансировании сепаратизма

"По результатам допроса вышеуказанного лица были получены фактические данные, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве, которое расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ст.110-2 (финансирование сепаратизма) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Сейчас полученным материалам дается правовая оценка. Следствие продолжается.

Напомним, по сообщению адвоката Натальи Плис, сотрудники СБУ задержали в международном аэропорту "Борисполь" адвоката Андрея Цыганкова, которого в Национальном антикоррупционном бюро ранее связали с народным депутатом Александром Онищенко.