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15 марта, 19:03 • 115532 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167522 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138547 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130952 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113141 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105678 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101580 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Адвоката А.Онищенко допросили в рамках производства о финансировании сепаратизма

Адвоката А.Онищенко допросили в рамках производства о финансировании сепаратизма

Киев • УНН

 • 9172 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Адвоката Андрея Цыганкова допросили в рамках производства о финансировании сепаратизма. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

"По результатам допроса вышеуказанного лица были получены фактические данные, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве, которое расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ст.110-2 (финансирование сепаратизма) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Сейчас полученным материалам дается правовая оценка. Следствие продолжается.

Напомним, по сообщению адвоката Натальи Плис, сотрудники СБУ задержали в международном аэропорту "Борисполь" адвоката Андрея Цыганкова, которого в Национальном антикоррупционном бюро ранее связали с народным депутатом Александром Онищенко.

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