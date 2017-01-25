Адвоката М.Полозова затримала ФСБ у Криму - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Адвоката Миколу Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ, його повезли на допит. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Адвоката Миколу Полозова затримали співробітники ФСБ в Криму. Шестеро осіб", - повідомив журналіст.
"Везуть в управління для допиту. Слідчий Скрипка попереджав про привід для допиту як свідка у справі Ільмі Умерова", - додав він.
Нагадаємо, раніше М.Полозов заявляв, що його може викрасти ФСБ РФ для допиту у “справі І.Умерова”.