Адвоката Н.Полозова задержала ФСБ в Крыму - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Адвоката Николая Полозова задержали в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ РФ, его повезли на допрос. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Шесть человек", - сообщил журналист.
"Везут в управление для допроса. Следователь Скрипка предупреждал о приводе для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова", - добавил он.
Напомним, ранее Н.Полозов заявлял, что его может похитить ФСБ РФ для допроса по "делу И.Умерова".