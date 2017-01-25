Адвоката Н.Полозова задержала ФСБ в Крыму - журналист

"Адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Шесть человек", - сообщил журналист.

"Везут в управление для допроса. Следователь Скрипка предупреждал о приводе для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова", - добавил он.

Напомним, ранее Н.Полозов заявлял, что его может похитить ФСБ РФ для допроса по "делу И.Умерова".