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Адвокат збирається відвідати А.Чийгоза у СІЗО

Київ • УНН

 • 7140 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Адвокат Микола Полозов збирається відвідати у СІЗО заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоз, суд над яким триває в анексованому Криму. Про це захисник повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

Адвокат збирається відвідати А.Чийгоза у СІЗО

"Сьогодні судове засідання у справі Ахтема Чийгоза завершено, наступне відбудеться завтра, початок о 9:30. Є час відвідати його в СІЗО", - зазначив М.Полозов.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.

Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого - “річниці” його затримання.

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