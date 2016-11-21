Адвокат збирається відвідати А.Чийгоза у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Адвокат Микола Полозов збирається відвідати у СІЗО заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоз, суд над яким триває в анексованому Криму. Про це захисник повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні судове засідання у справі Ахтема Чийгоза завершено, наступне відбудеться завтра, початок о 9:30. Є час відвідати його в СІЗО", - зазначив М.Полозов.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.
Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого - “річниці” його затримання.