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Адвокат собирается посетить А.Чийгоза в СИЗО

Киев • УНН

 • 7140 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Адвокат Николай Полозов собирается посетить в СИЗО заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, суд над которым продолжается в аннексированном Крыму. Об этом защитник сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Адвокат собирается посетить А.Чийгоза в СИЗО

"На сегодня судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза завершили, следующее состоится завтра, начало в 9:30. Есть время посетить его в СИЗО", - отметил Н.Полозов.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.

Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.

Украинские Национальные Новости

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