Адвокат просив суд зменшити заставу Розенблату в сім разів

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Солом’янський районний суд Києва відмовив адвокату народного депутата України Борислава Розенблата у задоволені клопотання про зменшення застави для його клієнта з 7 млн до 1 млн грн межах "бурштинової справи". Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Згідно з рішенням, адвокат Олексій Шевчук подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу, а саме зменшення застави з 7 млн до 1 млн грн, без покладення обов’язків для народного депутата Борислава Розенблата. Також адвокат просив повернути 6 млн грн заставодавцю.

Проте слідчий суддя Вадим Сенін залишив таке клопотання захисника без задоволення.

Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року НАБУ та САП завершили слідство у справі Полякова і Розенблата і надали їм та їх захисникам матеріали на ознайомлення.

18 липня 2017 року Солом’янський районний суд Києва обрав для народного депутата Борислава Розенблата запобіжний захід у вигляді застави у сумі 7 млн грн.

Згодом стало відомо, що застава у сумі 7 млн грн була внесена за Розенблата його сім’єю.

Як повідомляв УНН, 21 травня 2018 року Солом’янський райсуд столиці відмовився повернути 7 млн грн застави родичам Розенблата.

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