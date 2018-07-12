Адвокат просив суд зменшити заставу Розенблату в сім разів

Згідно з рішенням, адвокат Олексій Шевчук подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу, а саме зменшення застави з 7 млн до 1 млн грн, без покладення обов’язків для народного депутата Борислава Розенблата. Також адвокат просив повернути 6 млн грн заставодавцю.



Проте слідчий суддя Вадим Сенін залишив таке клопотання захисника без задоволення.



Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року НАБУ та САП завершили слідство у справі Полякова і Розенблата і надали їм та їх захисникам матеріали на ознайомлення.



18 липня 2017 року Солом’янський районний суд Києва обрав для народного депутата Борислава Розенблата запобіжний захід у вигляді застави у сумі 7 млн грн.



Згодом стало відомо, що застава у сумі 7 млн грн була внесена за Розенблата його сім’єю.



Як повідомляв УНН, 21 травня 2018 року Солом’янський райсуд столиці відмовився повернути 7 млн грн застави родичам Розенблата.