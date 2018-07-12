Адвокат просил суд уменьшить залог Розенблату в семь раз

Согласно решению, адвокат Алексей Шевчук подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения, а именно уменьшение залога с 7 млн ​​до 1 млн грн, без возложения обязанностей на народного депутата Борислава Розенблатта. Также адвокат просил вернуть 6 млн грн залогодателю.



Однако следственный судья Вадим Сенин оставил такое ходатайство защитника без удовлетворения.



Как сообщал УНН, в феврале 2018 НАБУ и САП завершили следствие по делу Полякова и Розенблатта и предоставили им и их защитникам материалы на ознакомление.



18 июля 2017 Соломенский районный суд Киева избрал для народного депутата Борислава Розенблатта меру пресечения в виде залога в сумме 7 млн ​​грн.



Впоследствии стало известно, что залог в сумме 7 млн ​​грн было внесено за Розенблатта его семьей.



Как сообщал УНН, 21 мая 2018 Соломенский райсуд столицы отказался вернуть 7 млн грн залога родственникам Розенблатта.