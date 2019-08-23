Адвокат не виключає можливість переговорів про обмін Вишинського на високому рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Керівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський заяв на обмін не писав. Водночас, його адвокат Андрій Доманський не виключив можливість будь-яких переговорів щодо обміну його підзахисного. Про це він розповів у коментарі УНН.
"Кирило Вишинський відмовляється від визнання своєї провини. Кирило Вишинський ніяких заяв на обмін не писав. Іншої інформації у мене немає. Я не був у Кирила Вишинського і з Уповноваженим з прав людини РФ я не зустрічався. І в будь-яких переговорних процесах про так званий обмін я участі не брав. У мене інформації такої немає", - сказав адвокат Доманський.
Водночас, адвокат не виключив існування будь-яких домовленостей між політиками.
"Що стосується будь-яких домовленостей між політиками і дипломатами - у цьому сторона захисту участі не брала, я про домовленості не знаю", - сказав адвокат.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші результати з обміну утримуваними між Україною і Росією повинні бути у найближчі дні.
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У Кремлі підтвердили проведення контактів про обмін утримуваних осіб з Україною.