В Кремле подтвердили контакты по обмену пленными между РФ и Украиной

“Определенные контакты по этому поводу осуществляются”, — подчеркнул он.

Песков также заявил, что тема обмена пленными между РФ и Украиной действительно обсуждалась на переговорах президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона, прошедших в понедельник, однако о персоналиях речи не было. Представитель Кремля добавил, что два президента очень подробно обсудили вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины и российско-украинские отношения.

Как сообщал УНН, продвижение в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует работы на результат, а не погони за сенсацией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.