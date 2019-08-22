У Кремлі підтвердили контакти щодо обміну полоненими між РФ та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Кремлі підтвердили проведення контактів про обмін утримуваних осіб з Україною. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про зрушення в цьому процесі і коментуючи інформацію про підготовку обміну. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Певні контакти з цього приводу здійснюються”, — підкреслив він.
Пєсков також заявив, що тема обміну полоненими між РФ і Україною дійсно обговорювалася на переговорах президента РФ Володимира Путіна і французького лідера Еммануеля Макрона, що пройшли в понеділок, проте про персоналії не йшлося. Представник Кремля додав, що два президенти дуже докладно обговорили питання врегулювання ситуації на сході України і російсько-українські відносини.
Як повідомляв УНН, просування в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною вимагає роботи на результат, а не гонитви за сенсацією. Про це заявив в середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.