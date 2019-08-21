Лавров прокоментував інформацію про обмін полоненими між РФ та Україною

“Президент (України Володимир) Зеленський двічі дзвонив президенту (Росії Володимиру) Путіну, вони обговорювали загальний стан справ, перш за все, у врегулюванні на Донбасі, а також окремі аспекти двосторонніх відносин, в тому числі і ситуацію з особами, які утримуються з обох боків російсько-українського кордону. Для того, щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати конкретні правові, технічні та організаційні аспекти, — прокоментував він інформацію про те, що взаємне звільнення утримуваних осіб може відбутися найближчим часом. — Потрібно не забувати про те, що мова йде про долі людей, і тут потрібно не гонитва за сенсацією, щоб встигнути першим про щось повідомити, а кропітка робота на результат”.

Лавров торкнувся і ситуації з арештом в Україні головного редактора “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського. “Він не проривався через Керченську протоку наперекір усім нормам і правилам, він нікого не чіпав, він нікому нічого не забороняв, він просто писав репортажі. І за те, що він писав репортажі з Києва, його звинуватили в державній зраді”, — заявив глава дипломатичного відомства.

Нагадуємо, питання обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною може вирішитися протягом найближчих днів. Про це журналісту УНН розповів російський адвокат українських моряків Микола Полозов.