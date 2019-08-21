Лавров прокомментировал информацию об обмене пленными между РФ и Украиной

“Президент (Украины Владимир) Зеленский дважды звонил президенту (России Владимиру) Путину, они обсуждали общее положение дел, прежде всего, в урегулировании на Донбассе, а также отдельные аспекты двусторонних отношений, в том числе и ситуацию с лицами, которые удерживаются по обе стороны российско-украинской границы. Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические и организационные аспекты, — прокомментировал он информацию о том, что взаимное освобождение удерживаемых лиц может состояться в ближайшее время. — Нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсацией, чтобы успеть первым о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат”.

Лавров коснулся и ситуации с арестом в Украине главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского. “Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, он никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене”,, — заявил глава дипломатического ведомства.

Напоминаем, вопрос обмена военнопленными между Российской Федерацией и Украиной может решиться в течение ближайших дней. Об этом журналисту УНН рассказал российский адвокат украинских моряков Николай Полозов.