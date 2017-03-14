Адреса проживання В.Януковича в Ростові не є підставою для припинення заочного слідства - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що повідомлення захистом та генпрокуратурою Росії адреси проживання екс-президента України Віктора Януковича в Ростові не є підставою, згідно з чинним українським законодавством, для припинення спеціального (заочного) досудового розслідування. Про це сьогодні на брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Наведення захистом та генеральною прокуратурою РФ адреси В.Януковича в Ростові, навіть у складських приміщеннях, підтверджує, що він понад шість місяців знаходиться поза межами України. Вказання точної адреси не підставою, згідно з чинним українським законодавства для скасування спеціального (заочного) досудового розслідування", - заявив Ю.Луценко.
Генпрокурор також процитував документ від Росії, з нібито точною адресою проживання В.Януковича у Ростові, а саме на вулиці Єрьоменка 81, корпусі В, де уточнив прокурор, як виявилося, розміщені складські приміщення.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Ю.Луценко не виключив, що справу про державну зраду екс-президента В.Януковича може розглядати суд присяжних.
Як повідомляв УНН, адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що вважають неврученим обвинувальний акт про державну зраду.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.