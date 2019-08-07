Адміністрація США заморозила частину фондів для допомоги іноземним державам - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Адміністрація США заморозила частину виділених Конгресом коштів, призначених для надання допомоги іноземним державам. Як повідомляє у вівторок телекомпанія CNN, фонди тепер не можуть бути використані до тих пір, поки Державний департамент США та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не проведе їх ревізію, передає УНН.
Два відомства повинні дослідити, скільки коштів наразі знаходиться на цих рахунках і як вони витрачаються. Гроші можна буде використовувати знову тільки через три робочих дні після закінчення перевірки, яка, як відзначає телеканал, може затягнутися. Тим часом кошти необхідно витратити до 30 вересня, коли в США закінчується фінансовий рік, інакше термін дії дозволу на їх використання закінчиться. У разі, якщо адміністрація після перевірки звернеться до Конгресу з пропозицією скасувати виділення цих грошей або направити їх на інші потреби, законодавчий орган може не встигнути відповісти, оскільки зараз обидві палати знаходяться на літніх канікулах і відновлять свою діяльність тільки з другого тижня вересня.
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За інформацією CNN, обсяг фондів, про які йде мова, може становити від 2 млрд до 4 млрд доларів. Кошти мали бути витрачені на фінансування міжнародних організацій, міжнародних миротворчих місій, боротьбу з наркотиками, охорону здоров’я, допомогу в розвитку, а також сприяння збройним силам іноземних держав і “допомогу державам у Європі, Євразії та Центральної Азії”.
“Рахунки, які ми вивчаємо, включають в себе кошти на фінансування програм, які багато хто вже тривалий час вважають марною тратою грошей, наприклад, покупка сонячних батарей для країн Карибського басейну, фінансування космічної програми Пакистану, футбольні табори в Гватемалі, а також сприяння тим країнам, допомога яким в принципі не в інтересах Сполучених Штатів”, — заявив телеканалу представник американської адміністрації високого рангу.
Нагадаємо, Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.
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