Адміністрація США заморозила частину фондів для допомоги іноземним державам - CNN

ukru
22 березня, 04:30 • 56444 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 133157 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 159772 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 148632 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 223356 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157851 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 192924 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 179069 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130877 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173739 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.1 м/с
23 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 90895 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 72969 перегляди
Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

22 березня, 03:30 • 26662 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 71605 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 41634 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 145032 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 223360 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 192925 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 179071 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 146624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 7520 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 13810 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 133159 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 105527 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 83526 перегляди
Актуальне
Адміністрація США заморозила частину фондів для допомоги іноземним державам - CNN

Адміністрація США заморозила частину фондів для допомоги іноземним державам - CNN

Київ • УНН

 • 11083 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Адміністрація США заморозила частину виділених Конгресом коштів, призначених для надання допомоги іноземним державам. Як повідомляє у вівторок телекомпанія CNN, фонди тепер не можуть бути використані до тих пір, поки Державний департамент США та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не проведе їх ревізію, передає УНН.

Два відомства повинні дослідити, скільки коштів наразі знаходиться на цих рахунках і як вони витрачаються. Гроші можна буде використовувати знову тільки через три робочих дні після закінчення перевірки, яка, як відзначає телеканал, може затягнутися. Тим часом кошти необхідно витратити до 30 вересня, коли в США закінчується фінансовий рік, інакше термін дії дозволу на їх використання закінчиться. У разі, якщо адміністрація після перевірки звернеться до Конгресу з пропозицією скасувати виділення цих грошей або направити їх на інші потреби, законодавчий орган може не встигнути відповісти, оскільки зараз обидві палати знаходяться на літніх канікулах і відновлять свою діяльність тільки з другого тижня вересня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Частина іноземного військового обладнання в Україні не використовується — міністр оборони Канади

За інформацією CNN, обсяг фондів, про які йде мова, може становити від 2 млрд до 4 млрд доларів. Кошти мали бути витрачені на фінансування міжнародних організацій, міжнародних миротворчих місій, боротьбу з наркотиками, охорону здоров’я, допомогу в розвитку, а також сприяння збройним силам іноземних держав і “допомогу державам у Європі, Євразії та Центральної Азії”.

“Рахунки, які ми вивчаємо, включають в себе кошти на фінансування програм, які багато хто вже тривалий час вважають марною тратою грошей, наприклад, покупка сонячних батарей для країн Карибського басейну, фінансування космічної програми Пакистану, футбольні табори в Гватемалі, а також сприяння тим країнам, допомога яким в принципі не в інтересах Сполучених Штатів”, — заявив телеканалу представник американської адміністрації високого рангу.

Нагадаємо, Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волкер: Україна має намір почати купувати зброю у США

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,237.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,990.42