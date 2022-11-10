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США відмовилися передати Україні безпілотники Gray Eagle – ЗМІ

США відмовилися передати Україні безпілотники Gray Eagle – ЗМІ

Київ • УНН

 • 307785 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася надавати Україні сучасні безпілотники Gray Eagle MQ-1C. На їхню думку, така допомога "призведе до ескалації". Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає УНН.

Цитата

"Це рішення позбавляє Україну передової зброї, про який Київ просив протягом багатьох місяців. Пентагон відхилив запит через побоювання, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту та сигналу москві про те, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території рф", – ідеться у статті. 

Деталі

Як зазначили, представник компанії General Atomics, яка виробляє Grey Eagle, підтвердив рішення адміністрації Байдена, але відмовився коментувати подробиці. Представники Пентагону також не дали виданню жодних коментарів.

Довідка

Gray Eagle MQ-1C – американський розвідувально-ударний БПЛА компанії General Atomics. Перший політ відбувся в 2004 році. Безпілотник знаходиться на озброєнні армії США, його активно застосовували на території Ірака та Афганістану.

Нагадаємо

Німеччина у межах нового пакету військової допомоги Україні передала додаткову партію ракет до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Також до пакету увійшли бронемашини Dingo. 

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