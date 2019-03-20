АЧС у Румунії знищила поголів'я однієї з найбільших ферм Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Румунії поширення африканської чуми свиней (АЧС) пов’язують зі складною епізоотичною ситуацією в Україні та Молдові. Про це у своєму блозі написав генеральний директор ТОВ "Центр підвищення ефективності у тваринництві" Микола Бабенко, передає УНН.
"У березні 2018-го вірус виявили у трьох випадках перевезення продуктів харчування з України та Білорусі", - написав він.
Бабенко нагадав, що румунські контролери під час прикордонних перевірок у 2017 році конфіскували 6721 кг свинини і продуктів з неї.
"Румунії спалах АЧС коштував другої за величиною ферми в Європі – у містечку Гропень, на якій налічувалося понад 140 000 свиней. Усіх тварин на фермі знищили", - повідомив він.
Нагадаємо, за словами генерального директора ТОВ "Центр підвищення ефективності у тваринництві" Миколи Бабенка, АЧС в Україні ставить під загрозу експорт зернових.
Зауважимо, що через шість років поширення АЧС, в Україні досі немає національної програми боротьби з хворобою.
Крім того, як повідомив депутат Сергій Тригубенко, держава досі не компенсувала більше 27 млн грн збитків, завданих українським фермерам хворобою в минулому році.