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АЧС в Румынии уничтожила поголовье одной из крупнейших ферм Европы

Киев • УНН

 • 7483 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Румынии распространения африканской чумы свиней (АЧС) связывают со сложной эпизоотической ситуацией в Украине и Молдове. Об этом в своем блоге написал генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, передает УНН.

АЧС в Румынии уничтожила поголовье одной из крупнейших ферм Европы

"В марте 2018-го вирус обнаружили в трех случаях перевозки продуктов питания из Украины и Беларуси", - написал он.

Бабенко напомнил, что румынские контроллеры во время пограничных проверок в 2017 году конфисковали 6721 кг свинины и продуктов из нее.

"Румынии вспышка АЧС стоил второй по величине фермы в Европе - в городке Гропень, на которой насчитывалось более 140 000 свиней. Всех животных на ферме уничтожили", - сообщил он.

Напомним, по словам генерального директора ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николая Бабенко, АЧС в Украине ставит под угрозу экспорт зерновых.

Заметим, что через шесть лет распространения АЧС, в Украине до сих пор нет национальной программы борьбы с болезнью.

Кроме того, как сообщил депутат Сергей Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более 27 млн грн убытков, причиненных украинским фермерам болезнью в прошлом году.

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