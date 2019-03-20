АЧС в Румынии уничтожила поголовье одной из крупнейших ферм Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Румынии распространения африканской чумы свиней (АЧС) связывают со сложной эпизоотической ситуацией в Украине и Молдове. Об этом в своем блоге написал генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, передает УНН.
"В марте 2018-го вирус обнаружили в трех случаях перевозки продуктов питания из Украины и Беларуси", - написал он.
Бабенко напомнил, что румынские контроллеры во время пограничных проверок в 2017 году конфисковали 6721 кг свинины и продуктов из нее.
"Румынии вспышка АЧС стоил второй по величине фермы в Европе - в городке Гропень, на которой насчитывалось более 140 000 свиней. Всех животных на ферме уничтожили", - сообщил он.
Напомним, по словам генерального директора ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николая Бабенко, АЧС в Украине ставит под угрозу экспорт зерновых.
Заметим, что через шесть лет распространения АЧС, в Украине до сих пор нет национальной программы борьбы с болезнью.
Кроме того, как сообщил депутат Сергей Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более 27 млн грн убытков, причиненных украинским фермерам болезнью в прошлом году.