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АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій

АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій

Київ • УНН

 • 28795 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Болгарський уряд виплатив фермерам, яким довелося відбракувати свиней через африканську чуму свиней (АЧС), близько 2,5 мільйонів євро фінансової підтримки. Про це пише Euro Meat News, передає УНН.

Крім того, уряд країни розробляє вимоги щодо заходів біобезпеки у трьох категоріях свиногосподарств — особистій, сімейній та промисловій фермі. Надалі фермери зможуть отримати компенсацію лише у випадку, якщо вони відповідатимуть зазначеним вимогам.

В цілому, під час ліквідації спалахів АЧС у Болгарії знищили 130 тис. свиней. Загальне поголів'я свиней в країні зменшилося на 20%.

"Ми спостерігаємо позитивні тенденції та знижену інтенсивність поширення африканської чуми свиней. З 1 серпня до сьогодні виявили лише шість нових спалахів, з яких 1 — на промисловій фермі", — коментує міністр сільського господарства країни Дессіслава Танева.

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Як писав УНН, у минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, які сталися в усіх без виключення областях країни. Цього року — зареєстровано вже понад 40 спалахів. При цьому, компенсації за збитки від АЧС українські фермери отримують з великими затримками, і часто, не в повному обсязі.

Зокрема, станом на кінець минулого року держава залишалася винною фермерським підприємствам понад 27 млн грн.

Цього ж року, як прозвітували в Держпродспоживслужбі, були виплачені компенсації у розмірі всього лише 45 тис. грн.

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