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У Держпродспоживслужбі розповіли про компенсації постраждалим внаслідок АЧС

У Держпродспоживслужбі розповіли про компенсації постраждалим внаслідок АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. За останні 4,5 роки українські фермери отримали 22,6 млн грн компенсацій за вилучених внаслідок проведення карантинних заходів з причини АЧС свиней. Про це УНН повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Так, зокрема, в особистих селянських господарствах було компенсовано 20,4 млн грн, в спеціалізованих свинарських господарствах - 2,2 млн грн, а саме:

- 2015 рік – 2,6 млн гривень в особистих селянських господарствах та 236 тис. гривень в спеціалізованих свинарських господарствах;

- 2016 рік – 7,0 млн гривень в особистих селянських господарствах та 1,01 млн гривень в спеціалізованих свинарських господарствах;

- 2017 рік – 5,5 млн гривень в особистих селянських господарствах та 1,07 млн гривень в спеціалізованих свинарських господарствах;

- 2018 рік – 5,2 млн гривень в особистих селянських господарствах, в спеціалізованих свинарських господарствах не компенсувалося;

- з 1 січня по 1 серпня 2019 року - 45,3 тис. гривень в особистих селянських господарствах, в спеціалізованих свинарських господарствах не компенсувалося.

Як писав УНН, минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року - вже понад 40.

На переконання політика Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.

Також нагадаємо, що за два роки Держпродспоживслужба неефективно використала понад 3,2 млн грн бюджетних коштів.

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