У Держпродспоживслужбі розповіли про компенсації постраждалим внаслідок АЧС

КИЇВ. 10 вересня. УНН. За останні 4,5 роки українські фермери отримали 22,6 млн грн компенсацій за вилучених внаслідок проведення карантинних заходів з причини АЧС свиней. Про це УНН повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.