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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. За последние 4,5 года украинские фермеры получили 22,6 млн грн компенсаций за изъятых в результате проведения карантинных мероприятий по причине АЧС свиней. Об этом сообщили УНН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, в частности, в личных сельских хозяйствах было компенсировано 20,4 млн грн, в специализированных свиноводческих хозяйствах - 2,2 млн грн, а именно:

- 2015 г - 2,6 млн гривен в личных сельских хозяйствах и 236 тыс. гривен в специализированных свиноводческих хозяйствах;

- 2016 г - 7,0 млн гривен в личных сельских хозяйствах и 1,01 млн гривен в специализированных свиноводческих хозяйствах;

- 2017 г - 5,5 млн гривен в личных сельских хозяйствах и 1,07 млн гривен в специализированных свиноводческих хозяйствах;

- 2018 г - 5,2 млн гривен в личных сельских хозяйствах, в специализированных свиноводческих хозяйствах не компенсировалось;

- с 1 января по 1 августа 2019 - 45,3 тыс. гривен в личных сельских хозяйствах, в специализированных свиноводческих хозяйствах не компенсировалось.

Как писал УНН, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 40.

По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.

Также напомним, что за два года Госпродпотребслужба неэффективно использовала более 3,2 млн грн бюджетных средств.

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