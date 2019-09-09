В Госпродпотребслужбе рассказали о компенсации пострадавшим в результате АЧС

КИЕВ. 10 сентября. УНН. За последние 4,5 года украинские фермеры получили 22,6 млн грн компенсаций за изъятых в результате проведения карантинных мероприятий по причине АЧС свиней. Об этом сообщили УНН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.