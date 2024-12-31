Аби святкування було в радість: як правильно вживати алкоголь під час новорічного застілля

Про шкідливість вживання алкоголю написано вже багато. Однак, якщо ви все ж вирішили, що зустріч Нового року не обійдеться без цього елементу, то радимо вам прочитати кілька порад про те, як правильно вживати алкоголь аби мінімізувати його шкідливі наслідки для організму, пише УНН.

Підготуйтеся до вживання алкоголю та пийте воду

Обов’язково поїжте. Будь-яка їжа знижує рівень ацетальдегіду в шлунку, речовини, яке сприяє поганому самопочуттю від алкоголю. А жирна їжа також має здатність уповільнювати всмоктування алкоголю в кров. Тому часто можна почути поради з’їсти шматочок сала або ж вершкового масла та навіть випити чайну ложку оливкової олії. Якщо ж ви не прихильник жирної їжі, то надайте перевагу рибі, наприклад форелі чи скумбрії.

Ретельно ставтеся до вибору алкоголю. Різні спиртні напої містять різну кількість етанолу, а також конгенерів. Конгенери - це токсичні хімічні речовини, що включають метанол, ізопентан і ацетон. Алкоголь з високим вмістом конгенерів провокує похмільний синдром.

До напоїв з високим вмістом конгенерів відносять:

червоне вино;

віскі бурбон;

коньяк;

текілу.

До алкоголю з низькими показниками конгенерів відносять:

біле вино;

ром;

горілку;

джин.

Крім того, останні дослідження показують, що вуглекислий газ, який утворює бульбашки в деяких видах алкоголю, наприклад, у шампанському, змушує травну систему швидше засвоювати алкоголь.

Пийте один вид алкоголю. Який би алкоголь ви не обрали – намагайтеся протягом вечора пити тільки його, не змішуйте.

Знайте міру. Намагайтеся не перетнути точку неповернення – адже тоді погане самопочуття на ранок гарантоване, не кажучи вже про шкоду для здоров’я та ризик створити собі і оточуючим проблеми неконтрольованою поведінкою. Не забувайте, що алкоголь знижує контроль.

Пийте воду. Чергуйте прийом алкоголю з негазованою водою. Це допоможе уникнути зневоднення та порушення балансу електролітів в організмі.

Також багато хто радить прийняти перед застіллям аптечні сорбенти, а поряд з порадами пити воду можна зустріти поради випити стакан соку, наприклад, грушевого чи апельсинового.

Синдром "Святкового серця": що це та чим небезпечно

Якщо ранок недобрий

Якщо на ранок ви все ж зіштовхнулися з похміллям, то наразі фармацевтична галузь пропонує різні засоби боротьби з цим недугом. Уважно читайте інструкцію та проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням цих засобів – адже як і будь-які ліки вони мають протипоказання.

Але є і народні поради, як полегшити свій стан.

Пийте соки. Вважається, що стан може полегшати вживання апельсинового соку, краще свіже вичавленого. Але він може подразнювати шлунок, тому до нього варто ставитися з обережністю.

Вода з лимоном. Трохи соку лимону або ж кілька шматочків додайте до простої або мінеральної, але негазованої води. Можна додати трохи меду. Можете зробити собі безалкогольний мохіто: шматочки лимону або лайма, трохи свіжої м’яти, дрібка цукру і негазована мінеральна вода.

Чай. Він має бути з медом та лимоном.

Яловичий бульйон. Нежирний але міцний бульйон допоможе відновити роботу шлунку.

Всі ці засоби не є лікуванням, а лише народними порадами. Також, багато хто радить, як засіб від похмілля розсіл, або ж свіжовичавлений сік селери та моркви і невеликою кількістю лимонного соку. Чай з м’яти можна використовувати як засіб від нудоти.

Також вважається, що впоратися з похміллям допоможе тепли душ, прогулянки на свіжому повітрі або ж сон.

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.