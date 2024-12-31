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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чтобы празднование было в радость: как правильно употреблять алкоголь во время новогоднего застолья

Чтобы празднование было в радость: как правильно употреблять алкоголь во время новогоднего застолья

Киев  •  УНН

 • 10409 просмотра

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Эксперты рассказали о способах минимизации вредного воздействия алкоголя на организм во время празднования. Даны рекомендации по выбору напитков и правил их употребления, а также советы при похмелье.

О вреде употребления алкоголя написано уже много. Однако, если вы все же решили, что встреча Нового года не обойдется без этого элемента, то советуем вам прочитать несколько советов о том, как правильно употреблять алкоголь чтобы минимизировать его вредные последствия для организма, пишет УНН.

Подготовьтесь к употреблению алкоголя и пейте воду

Обязательно поешьте. Любая пища снижает уровень ацетальдегида в желудке, вещества, которое способствует плохому самочувствию от алкоголя. А жирная пища также обладает способностью замедлять всасывание алкоголя в кровь. Поэтому часто можно услышать советы съесть кусочек сала или сливочного масла и даже выпить чайную ложку оливкового масла. Если же вы не сторонник жирной пищи, то отдайте предпочтение рыбе, например форели или скумбрии.

Тщательно относитесь к выбору алкоголя. Различные спиртные напитки содержат разное количество этанола, а также конгенеров. Конгенеры - это токсичные химические вещества, включающие метанол, изопентан и ацетон. Алкоголь с высоким содержанием конгенеров провоцирует похмельный синдром.

К напиткам с высоким содержанием конгенеров относят:

  • красное вино;
    • виски бурбон;
      • коньяк;
        • текилу.

          К алкоголю с низкими показателями конгенеров относят:

          • белое вино;
            • ром;
              • водка;
                • джинн.

                  Кроме того, последние исследования показывают, что углекислый газ, который образует пузырьки в некоторых видах алкоголя, например, в шампанском, заставляет пищеварительную систему быстрее усваивать алкоголь.

                  Пейте один вид алкоголя. Какой бы алкоголь вы не выбрали - старайтесь в течение вечера пить только его, не смешивайте.

                  Знайте меру. Старайтесь не пересечь точку невозврата - ведь тогда плохое самочувствие на утро гарантировано, не говоря уже о вреде для здоровья и риске создать себе и окружающим проблемы неконтролируемым поведением. Не забывайте, что алкоголь снижает контроль.

                  Пейте воду. Чередуйте прием алкоголя с негазированной водой. Это поможет избежать обезвоживания и нарушения баланса электролитов в организме.

                  Также многие советуют принять перед застольем аптечные сорбенты, а наряду с советами пить воду можно встретить советы выпить стакан сока, например, грушевого или апельсинового.

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                  Если утро недоброе

                  Если на утро вы все же столкнулись с похмельем, то сейчас фармацевтическая отрасль предлагает различные средства борьбы с этим недугом. Внимательно читайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом перед употреблением этих средств - ведь как и любые лекарства они имеют противопоказания.

                  Но есть и народные советы, как облегчить свое состояние.

                  Пейте соки. Считается, что состояние может облегчить употребление апельсинового сока, лучше свежевыжатого. Но он может раздражать желудок, поэтому к нему стоит относиться с осторожностью.

                  Вода с лимоном. Немного сока лимона или же несколько кусочков добавьте к простой или минеральной, но негазированной воде. Можно добавить немного меда. Можете сделать себе безалкогольный мохито: кусочки лимона или лайма, немного свежей мяты, щепотка сахара и негазированная минеральная вода.

                  Чай. Он должен быть с медом и лимоном.

                  Говяжий бульон. Нежирный но крепкий бульон поможет восстановить работу желудка.

                  Все эти средства не являются лечением, а лишь народными советами. Также, многие советуют, как средство от похмелья рассол, или же свежевыжатый сок сельдерея и моркови и небольшим количеством лимонного сока. Чай из мяты можно использовать как средство от тошноты.

                  Также считается, что справиться с похмельем поможет теплый душ, прогулки на свежем воздухе или же сон.

                  ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем - обратитесь к врачу.  

                  Лилия Подоляк

                  Лилия Подоляк

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