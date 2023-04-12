"Абсурд, що росія головує в Радбезі ООН": Кулеба відреагував на відео страти українського воїна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав вигнати росію з ООН. Таку заяву він зробив, реагуючи на відео страти українського військовополоненого, пише УНН.
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"У мережі поширюється моторошне відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів треба вигнати з України та ООН та притягнути до відповідальності за її злочини", - написав Кулеба.
Доповнення
11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.