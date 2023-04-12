"Абсурд, что россия председательствует в Совбезе ООН": Кулеба отреагировал на видео казни украинского воина

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"В сети распространяется жуткое видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов надо выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за ее преступления", - написал Кулеба.

Дополнение

11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.



