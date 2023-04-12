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"Абсурд, что россия председательствует в Совбезе ООН": Кулеба отреагировал на видео казни украинского воина

Киев • УНН

 • 3350759 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал выгнать россию из ООН. Такое заявление он сделал, реагируя на видео казни украинского военнопленного, пишет УНН.

Цитата

"В сети распространяется жуткое видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов надо выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за ее преступления", - написал Кулеба.

Дополнение

11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.

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