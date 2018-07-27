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ABC розповів про можливу роль Австралії у підготовці удару США по Ірану

ABC розповів про можливу роль Австралії у підготовці удару США по Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. При підготовці удару США по Ірану австралійські оборонні об’єкти, ймовірно, будуть задіяні у визначенні цілей, розповіли ABC News джерела в уряді Австралії. Аналогічну роль, за їхніми даними, гратимуть британські спецслужби, інформує УНН.

Однак існує велика різниця між наданням точних розвідувальних даних, аналізом об’єктів Ірану і участю в “кінетичній” місії, підкреслив у розмові з каналом неназваний високопоставлений представник сил безпеки країни. “Розробка картини дуже відрізняється від фактичної участі в нанесенні удару”, — пояснив він, зауваживши також, що надання владі і представникам союзників інформації про те, що відбувається на місцях, зовсім не те ж саме що і “активне націлювання”.

На австралійській Північній території, як уточнює канал, розміщений цілком таємний оборонний об’єкт, який вважається ключовим серед так званого Альянсу “П’яти очей”, який об’єднує спецслужби США, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Розташований в Австралії об’єкт, за інформацією ABC News, грає певну роль в управлінні американськими шпигунськими супутниками. Саме він може бути задіяний у підготовці і розробці удару по Ірану.

Також у цих заходах, за даними джерел каналу, можуть бути задіяні “аналітики із маловідомого австралійського агентства геопросторової розвідки”. Решту деталей про підготовку удару співрозмовники ABC News не призводять.

Прем’єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл, як нагадує телеканал, напередодні вранці заявив: підстав вважати, що США готуються до військової конфронтації з Іраном у нього немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 22 червня в твіттері звернувся до президента ІРІ Хасана Рухані з погрозами, пообіцявши, що Іран буде “страждати від наслідків, яких ніколи не бачив за всю свою історію”, якщо Тегеран не припинить агресивні висловлювання на адресу США. Перед цим Рухані заявляв, що військове зіткнення США і Ірану може стати “матір’ю всіх воєн”.

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