ABC рассказал о возможной роли Австралии в подготовке удара США по Ирану

Существует большая разница между предоставлением точных разведывательных данных, анализом объектов Ирана и участием в “кинетической” миссии, подчеркнул в беседе с каналом неназванный высокопоставленный представитель сил безопасности страны. “Разработка картины очень отличается от фактического участия в нанесении удара”, — пояснил он, заметив также, что предоставление властям и представителям союзников информации о том, что происходит на местах, совсем не то же самое что и "активное нацеливание“.​

На австралийской Северной территории, как уточняет канал, размещен совершенно секретный оборонный объект, который считается ключевым среди так называемого альянса “Пяти глаз”, который объединяет спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Расположенный в Австралии объект, по информации ABC News, играет определенную роль в управлении американскими шпионскими спутниками. Именно он может быть задействован в подготовке и разработке удара по Ирану.

Также в этих мероприятиях, по данным источников канала, могут быть задействованы “аналитики из малоизвестного австралийского агентства геопространственной разведки”. Остальных деталей о подготовке удара собеседники ABC News не приводят.

Напомним, президент США Дональд Трамп 22 июня в твиттере обратился к президенту ИРИ Хасана Рухани с угрозами, пообещав, что Иран будет “страдать от последствий, которых никогда не видел за всю свою историю”, если Тегеран не прекратит агрессивные высказывания в адрес США. Перед этим Рухани заявлял, что военное столкновение США и Ирана может стать “матерью всех войн”.