А.Ситник заробив за 11 місяців більше 1 млн грн – НАБУ

"За період січень-листопад 2016 року Артему Ситнику нараховано заробітної плати на загальну суму 1 млн 317 тис. 145,94 грн", - повідомили у відомстві.

Тобто, сплативши всі податки, директор Бюро отримав 1 млн 60 тис. 302 грн протягом 11 місяців.

У НАБУ пояснили, що зарплата директора складається з посадового окладу та доплат, а саме за вислугу років, за ранг держслужбовця і за роботу, що передбачає доступ до держтаємниці.

Зокрема, за інформацією відомства, у листопаді оклад А.Ситника становив 63,3 тис. грн, доплата за вислугу років – 18,98 тис. грн, доплата за доступ до держтаємниці – 6,3 тис. грн, доплата за ранг – 581,8 грн, а також (за відрядження чи відпустку) – 35 тис. грн. Таким чином, уточнили у Бюро, загалом було директору НАБУ нараховано зарплати 124,2 тис. грн. Проте, після сплати податків (24,2 тис. грн) він отримав 99,96 тис. грн.

Як повідомляв УНН, у Національному антикорупційному бюро України виплатили своїм співробітникам протягом 11 місяців 2016 року 181,5 млн грн.

Згідно з Державним бюджетом на 2016 рік, Національному антикорупційному бюро України передбачено 488,6 млн грн, з яких 228,7 млн грн заплановано на зарплати співробітників.