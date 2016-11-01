А.Шевченко зустрівся з представниками української діаспори в Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в Лондоні зустрівся з представниками української діаспори в Великій Британії, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Також А.Шевченко з представниками британського відділення організації “Пласт”.
На зустріч з головним тренером української збірної зібралися мешканці декількох міст, зокрема Лондону, Манчестеру, Йорку та Братфорду. Уболівальники поспілкувалися з наставником “синьо-жовтих”, а керманич головної команди країни провів розважальні майстер-класи та розіграші для юних футболістів.
Головний тренер національної збірної України передав діаспорянам футболку у національних кольорах і надписом Шевченко, як втілення образу великої “команди України”, котра об’єднуватиме футболістів, тренерів, пресу та уболівальників усіх країн.
Пластуни вручили Андрієві свої відзнаки, наставник “синьо-жовтих” у своїй промові закликав українців уболівати за футбол та підтримувати збірну, запропонував проводити подібні зустрічі регулярно, а наступного разу навіть влаштувати турнір дитячих команд.
Як повідомляв УНН, А.Шевченко запросив до збірної сім гравців з іноземних чемпіонатів