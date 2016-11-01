А.Шевченко встретился с представителями украинской диаспоры в Великобритании

Также А.Шевченко встретился с представителями британского отделения организации "Пласт".

На встречу с главным тренером украинской сборной собрались жители нескольких городов, в частности Лондона, Манчестера, Йорке и Братфорда. Болельщики пообщались с наставником "сине-желтых", а руководитель главной команды страны провел развлекательные мастер-классы и розыгрыши для юных футболистов.

Главный тренер национальной сборной Украины передал диаспоре футболку в национальных цветах и ​​с надписью Шевченко, как воплощение образа большой "команды Украины", объединяющей футболистов, тренеров, прессу и болельщиков всех стран.

Пластуны вручили Андрею свои отличия, наставник "сине-желтых" в своей речи призвал украинцев болеть за футбол и поддерживать сборную, предложил проводить подобные встречи регулярно, а в следующий раз даже устроить турнир детских команд.

Как сообщал УНН, А.Шевченко пригласил в сборную семь игроков из иностранных чемпионатов.