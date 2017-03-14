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А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання Верховної Ради

А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання Верховної Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.

Парламентарі продовжать роботу у пленарному режимі о 16.00.

Під час сьогоднішнього ранкового засідання, Верховна Рада України ратифікувала конвенцію між урядом України і урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи і капітал. За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Також, під час ранкового засідання, Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Рішення підтримали 272 голосами.

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