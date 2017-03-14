А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Парламентарі продовжать роботу у пленарному режимі о 16.00.
Під час сьогоднішнього ранкового засідання, Верховна Рада України ратифікувала конвенцію між урядом України і урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи і капітал. За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Також, під час ранкового засідання, Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Рішення підтримали 272 голосами.