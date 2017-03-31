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А.Матіос прокоментував вирок генерал-майору В.Назарову

А.Матіос прокоментував вирок генерал-майору В.Назарову

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос переконаний, що в Україні мають постійно вдосконалюватися законодавчі інструменти. Таку думку він висловив в ефірі "112 Україна", коментуючи вирок генерал-майору Віктору Назарову, передає УНН.

“Законодавці повинні просто подивитися на те, що в Україні три роки війна. І інструменти повинні удосконалюватися. Досвід інших країн вивчений, концепція розроблена, питання до законодавців, коли вони подбають про державну безпеку. Коли дійсно є питання відповідності-не відповідності вказівок і команд командира. В даному випадку (щодо генерал-майора В.Назарова — ред.) є рішення суду і воно повинно виконуватися”, — сказав А.Матіос.

За його словами, Україні давно пора перейняти досвід інших країн щодо зміни військового законодавства, зважаючи на ситуацію в країні.

“Трагедія, яка набула масового обговорення у всіх сферах суспільних оцінок, це не питання сьогоднішнього дня. Я сьогодні приніс вам показати “Концепцію реформування правоохоронних органів у військовій сфері". Минулого року цей документ був направлений Верховному головнокомандувачу і секретарю РНБО, де прописано на світовому досвіді країн, які перебувають перманентно у тій чи іншій мірі у стадії війни, як повинна бути побудована система справедливості відносно того, хто захищає державу.

Я був направлений Генеральним прокурором до Ізраїлю і я там вивчав їх досвід... Так от, армія оборони Ізраїлю базується на функціонуванні Головної військової прокуратури, а також системи військових трибуналів, де є головне військове обвинувачення у вигляді військового прокурора, головний військовий захист, військові трибунали округів і так далі... І там, де є загибель людей, або передбачається максимальний вирок суду, міністр оборони має право пом’якшити вирок суду. Люди можуть багато чого говорити, але право і обов’язок військового — захищати державу. Честь і хвала кожному солдату. І рішення суду є рішення суду, його не може змінити ані А.Матіос, ані прокурор, ані Президент”, — наголосив А.Матіос.

Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності, яка призвела до катастрофи Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.

Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за гратами.

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